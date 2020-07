L’Oms conferma la possibilità di una trasmissione via aerea del virus (Di mercoledì 8 luglio 2020) «La possibilità di trasmissione di Sars-CoV-2 per via aerea in luoghi pubblici particolarmente affollati non può essere esclusa». Sono le parole di Benedetta Allegranzi, responsabile per il controllo delle infezioni dell’Oms, dopo che ieri 239 scienziati di 32 Paesi diversi hanno lanciato un appello all’organizzazione mondiale della sanità chiedendo di rivedere le linee guide sui contagi. La risposta dell’Organizzazione ha confermato quindi l’esistenza di «prove emergenti» della trasmissione aerea del coronavirus. «Riconosciamo che ci sono prove emergenti in questo campo, come in tutti gli altri campi riguardanti il Covid-19 e quindi crediamo che dobbiamo essere aperti a questa ipotesi e comprendere le sue ... Leggi su linkiesta

