Lasagna di zucchine e cipolla: una vera delizia! (Di mercoledì 8 luglio 2020) Lasagna di zucchine e cipolla: una vera delizia! Volete preparare un primo piatto sfizioso da servire in tavola ai vostri ospiti? Ecco la ricetta per cucinare una buonissima e semplicissima, Lasagna di zucchine e cipolla. Ingredienti per fare una Lasagna di zucchine e cipolla Per cucinare un’ottima Lasagna di zucchine e cipolla, avrete bisogno di: 800 grammi di zucchine con il loro fiore 200 grammi di mozzarella tagliata a fettine sottili 150 ml di brodo vegetale 60 grammi di formaggio grattugiato 6 confezioni di pasta fresca all’uovo per fare le lasagne 2 cipolle 1 carota 1 sedano Q.b. di olio extravergine di oliva Q.b. di sale e di pepe. Per fare la besciamella, vi serviranno: 400 ml di latte 60 grammi di burro 40 grammi di farina Q.b. di sale fino da cucina e di pepe nero Q.b. di noce moscata. Le dosi indicate sono per 4 persone. Pulire e tagliare le verdure Staccare in ... Leggi su pianetadonne.blog

MariaMarvit98 : FANTASTICA LASAGNA DI ZUCCHINE E SPECK - Nynphea : sentivo odore di lasagna e invece sono zucchine al forno, mi si è spaccato il cuore -

Ultime Notizie dalla rete : Lasagna zucchine Lasagna di zucchine e cipolla: una vera delizia! NonSoloRiciclo