«Grazie ad Allah per il Coronavirus: stop ai vizi». Arrestato un 38enne a Milano per propaganda all’Isis sui social – Video (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 7 luglioÈ stato Arrestato a Milano dai Carabinieri del Ros un italiano di 38 anni, Nicola Ferrara, per aver diffuso materiale di propaganda dello Stato Islamico sui social, soprattutto con post e commenti su Facebook e con audio e foto su Sound Cloud che esaltavano le azioni violente dell’Isis. L’uomo è indagato per istigazione a delinquere aggravata dall’uso del mezzo telematico. Si era radicalizzato dal 2015 e nel corso degli anni aveva sviluppato contatti diretti con altri estremisti in Italia e nel resto del mondo, diffondendo messaggi che esaltavano l’autoproclamato Stato Islamico e che istigavano a unirsi alla jihad globale. In un’intercettazione dello scorso 27 marzo, l’uomo originario di Bari e residente a Milano aveva anche esultato per l’esplosione dell’emergenza Coronavirus: ... Leggi su open.online

EusapiaMaria : @Larinaina @SinistroTOP Lei è viva grazie al riscatto pagato dai contribuenti italiani e non da Allah. Dovrebbe re… - TheCrusadery : Ma guarda una seguace di un profeta pedofilo Silvia Romano “ero infedele, grazie Allah”/ Farina “rapimento giusto c… - EusapiaMaria : @TerreImpervie Gli aguzzini l'avrebbero uccisa senza il riscatto pagato. È viva grazie ai soldi degli italiani e non certo x Allah. - beautycloud3 : @classykendoll @umbratiIis Allah y khallek grazie mille ?????? Rim Riahi è una donna veramente bella però no di lineamenti siamo diversi - franciscachicca : @missevasiones @OlgaMuoz13 @burakozcivit @neslihanatagul Ragazze, chicas , vi dico grazie x le ore trascorse con vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie Allah Milano, propaganda dello Stato Islamico sui social: «Grazie Allah per Covid», arrestato 30enne italiano Il Messaggero Silvia Romano “ero infedele, grazie Allah”/ Farina “rapimento giusto castigo? Orrore”

Silvia Romano ha “rigranziato” Allah per il rapimento: secondo Renato Farina è un “abominio giustificare il rapimento come castigo per il suo ateismo precedente” Come vi abbiamo raccontato ieri, Silvi ...

La settimana nel mondo - Medio Oriente e Africa -25-

Roma, 4 lug. (askanews) - Yemen/ Yemen, coalizione saudita: 'Abbattuti 4 droni' dei ribelli Houthi Comunicato dopo annuncio insorti di vasto attacco sul regno Roma, 3 lug. (askanews) - La coalizione m ...

Silvia Romano ha “rigranziato” Allah per il rapimento: secondo Renato Farina è un “abominio giustificare il rapimento come castigo per il suo ateismo precedente” Come vi abbiamo raccontato ieri, Silvi ...Roma, 4 lug. (askanews) - Yemen/ Yemen, coalizione saudita: 'Abbattuti 4 droni' dei ribelli Houthi Comunicato dopo annuncio insorti di vasto attacco sul regno Roma, 3 lug. (askanews) - La coalizione m ...