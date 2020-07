Grazie a Windtre e ufirst il negozio diventa smart (Di mercoledì 8 luglio 2020) Quello del distanziamento sociale è uno dei temi più discussi degli ultimi mesi. Evitare assembramenti e garantire la sicurezza dei cittadini è fondamentale per evitare la diffusione del virus e la nascita di nuovi focolai. Per questo motivo Windtre ha deciso di stringere un accordo con la piattaforma ufirst, nata per facilitare gli accessi alle strutture più congestionate in città. «L’intesa con ufirst si aggiunge all’iniziativa “negozio a casa” che ha permesso ai nostri clienti, anche durante l’emergenza Covid, di poter usufruire da remoto degli stessi servizi offerti dai negozi» ha commentato Maurizio Sedita, direttore vendite di Windtre. «La nostra azienda conferma così la sua scelta di “annullare le ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : Grazie Windtre Opensignal: WINDTRE è la rete mobile più veloce d'Italia Business Magazine Secondo Opensignal WindTre ha la rete mobile piu' veloce d'Italia

ROMA (ITALPRESS) - WindTre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, ha ottenuto da Opensignal il riconoscimento per la rete mobile piu' veloce d'Italia nell'esperienza d'uso sia in download sia in upload, ...

Very Mobile: rinnovo tramite PayPal, vediamo come

Grazie al nuovo aggiornamento dell’app Very Mobile ora è possibile addebitare l’offerta mediante l’addebito su PayPal grazie alla Ricarica Automatica. Tramite l’applicazione di Very Mobile, disponibil ...

