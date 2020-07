Giuseppe Conte non ha bisogno di un suo partito, si è già preso il Movimento 5 Stelle (Di mercoledì 8 luglio 2020) Con l’accordo “salvo intese” sul Decreto Semplificazioni e i circa 200 miliardi che andranno a coprire delle grandi opere, la metamorfosi del Movimento 5 Stelle appare compiuta. Al netto delle ormai flebili resistenze dell’asse Casaleggio – Di Battista, infatti, l’ala governativa sembra aver preso il sopravvento e dai rumors che circolano nel Palazzo sembra che anche Luigi Di Maio (ormai decisamente in ombra) si sia allineato: “E dove deve andare, poverino…”, taglia corto un deputato a microfoni ovviamente spenti. Una mutazione quasi antropologica, che attraversa gli uomini e le donne del partito-anti-partiti fondato nel 2009 da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio cambiandoli nell’aspetto, nei modi e nelle più intime convinzioni. Il ... Leggi su tpi

