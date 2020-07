Giancarlo Magalli, nuova stilettata ad Adriana Volpe: “0,9% di share, farebbe meglio a non parlare” (Di mercoledì 8 luglio 2020) A distanza di anni la lite tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe prosegue. Anche a distanza. Già, perché i due hanno trovato il modo di punzecchiarsi anche stando lontani, e ad ogni frecciatina corrisponde una risposta altrettanto velenosa. L’ultima è arrivata nelle scorse ore attraverso la pagina Facebook del conduttore. Magalli, infatti, ha pubblicato una foto con la scritta 0,9% in riferimento allo share di ‘Ogni mattina’, trasmissione che la Volpe conduce su TV8. Un modo per rispondere alla conduttrice che pochi giorni prima con uno sketch studiato ha voluto punzecchiare in modo ironico Magalli, che evidentemente non l’ha presa bene. Ma facciamo un passo indietro per capire la situazione. Magalli e Volpe, lite continua L’inizio della crisi del rapporto lavorativo tra i due conduttori poi sfociata in liti e tribunali è ... Leggi su italiasera

