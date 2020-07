Genoa-Napoli, Nicola: “Un pareggio? Nessuno avrebbe avuto da ridire” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – La sconfitta contro il Napoli inguaia il Genoa, scavalcato in classifica dal Lecce ed ora terzultimo in classifica. Di seguito le dichiarazioni del tecnico rossoblu, Davide Nicola, al termine della gara. Sulla prestazione: “Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, stasera si è rivisto il Genoa aggressivo che vuole fare un certo tipo di gioco. Oggi la consapevolezza è che abbiamo iniziato ad avere è quello di un Genoa positivo, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo fatto una buona prestazione”. Sulla classifica attuale: “Eravamo ultimi e essere un punto avanti o due indietro conta relativamente. Conta arrivare all’ultimo ed essere davanti, la prestazione di stasera è stata davvero importante e da ... Leggi su anteprima24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - sscnapoli : ?? #GenoaNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - zazoomblog : Top & Flop – Genoa-Napoli il migliore ed il peggiore azzurro in campo - #& #– #Genoa-Napoli - sportli26181512 : Gattuso dopo Genoa-Napoli: 'Milik? Difficile trovarne uno più forte': L’allenatore del Napoli ha analizzato il succ… -