Furia Mihajlovic: “Siamo la squadra con più espulsi”. Poi l’attacco a Sky: “Non fate giornalismo” (Di giovedì 9 luglio 2020) Post gara ad alta tensione quello di Bologna - Sassuolo. Nelle interviste post partita ai microfoni di SkySport l'allenatore del Bologna Mihajlovic ha sbottato contro la direzione arbitrale di Fourneau.Furia Mihajloviccaption id="attachment 986545" align="alignnone" width="300" Mihajlovic (Getty Images)/captionQueste le sue parole: "Non voglio nessun tipo di domanda. Abbiamo perso meritatamente, loro sono più forti di noi, hanno giocato meglio di noi. Sono stato espulso giustamente perché ho mandato a quel paese l'arbitro perché siamo la squadra più ammonita al mondo. Sembriamo dei killer, abbiamo i ragazzini in campo, forse è più facile ammonire loro che un giocatore affermato". Mihajlovic ha poi attaccato Sky e in ... Leggi su itasportpress

