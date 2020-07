Frecciata a Ibra dalla MLS, duro commento social all’indirizzo dello svedese: “felice che tu non sia più qui” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le parole di Zlatan Ibrahimovic espresse al termine del match tra Milan e Juventus hanno fatto discutere, in particolare l’ammissione dello svedese relativa allo scudetto, che sarebbe andato ai rossoneri se fosse arrivato a Milano in estate piuttosto che a gennaio. Marco Luzzani/Getty ImagesDichiarazioni rimbalzate anche negli Stati Uniti, dove sono state riprese da Felipe Campanholi Martins, vecchia conoscenza del calcio italiano. Il brasiliano arrivò al Padova a 17 anni, salvo poi essere scartato per problemi cardiaci. Oggi gioca nei DC United e ha rifilato a Ibra una frecciatina velenosa: “sono felice che tu non sia più qui in MLS“, postando le parole dello svedese nel post partita. Un attacco in piena regola che, sicuramente, avrà fatto scappare a Ibra il suo solito sorrisino ironico…L'articolo Frecciata a Ibra dalla MLS, duro ... Leggi su sportfair

