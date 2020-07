FLEET&BUSINESS - Elettrificazione e sicurezza al centro del Digital Event (Di mercoledì 8 luglio 2020) Cybersecurity, Elettrificazione, Coronavirus: sono questi i temi caldi, anzi bollenti, nel dibattito sulle flotte. E, naturalmente, sono stati al centro del Fleet&Business Digital Event, che ha visto tredici protagonisti impegnati su tre tavoli tematici e oltre 120 iscritti tra i professionisti del settore collegati in streaming. Il periodo del lockdown, con la drammatica fermata di tutto il settore, ha inevitabilmente segnato un prima e un dopo. Ma i grandi trend non si arrestano, e anzi la ripresa lascia intravedere una spinta ancora più decisa verso linnovazione. Il momento di transizione tra tecnologie differenti è tuttaltro che compiuto e sinterseca con il tema sempre più ineludibile della sicurezza, mentre le esigenze di ridurre i costi, da parte delle aziende come dei privati, costringe a trovare nuove soluzioni. Lavvio ai lavori ha riguardato la ... Leggi su quattroruote

Luma01865222 : I fleet di @gyn_lemon patrimonio Dell umanità.... Sega in modalità on - CamarcaCarmen : RT @TIG_italia: Geotab offre una soluzione che favorisce l'analisi della situazione della flotta: il fleet manager può così visionare tutti… - TIG_italia : Geotab offre una soluzione che favorisce l'analisi della situazione della flotta: il fleet manager può così visiona… - adjulierr1 : Io non ho ancora nè i vocali di Twitter nè I fleet. Che schifo la mi vita, pure Twitter mi odia - e_cce : Io mi vergogno a guardare i fleet. Mi sembra un'intrusione. -

Ultime Notizie dalla rete : FLEET&ampBUSINESS Elettrificazione Fleet Management e IoT, Viasat partner tecnologico di Alphabet per i servizi di Car Rental Insurzine Elettrificazione e sicurezza al centro del Digital Event

E, naturalmente, sono stati al centro del Fleet&Business Digital Event, che ha visto tredici protagonisti impegnati su tre tavoli tematici e oltre 120 iscritti tra i professionisti del settore ...

Flotte aziendali, Geotab e Ford insieme per la gestione in cloud

Questo consente ai fleet manager di disporre di tali dati direttamente dalla piattaforma MyGeotab, che si presta quindi a diventare una soluzione ideale per coloro che devono gestire una flotta mista ...

E, naturalmente, sono stati al centro del Fleet&Business Digital Event, che ha visto tredici protagonisti impegnati su tre tavoli tematici e oltre 120 iscritti tra i professionisti del settore ...Questo consente ai fleet manager di disporre di tali dati direttamente dalla piattaforma MyGeotab, che si presta quindi a diventare una soluzione ideale per coloro che devono gestire una flotta mista ...