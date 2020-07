F1, ufficiale: Fernando Alonso in Renault nel 2021 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Adesso è ufficiale. Fernando Alonso torna in Formula 1 e soprattutto torna in Renault, team dove ha vinto, sotto la guida di Flavio Briatore, due Mondiali nel 2005 e 2006. L’asturiano era assente dal Circus dopo l’addio alla McLaren per una serie di prestazioni negative della monoposto, ma non ha mai messo da parte l’automobilismo, gareggiando in altri tipi di corse come per esempio Indianapolis o la 24 ore di Le Mans, adesso il grande ritorno in Formula 1: dal 2021 sarà alla guida della monoposto della scuderia francese al posto di Daniel Ricciardo. Farà coppia con Esteban Ocon. OFFICIAL NEWS 🏁 Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team 🏁Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season. 👉 https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo oficial ... Leggi su sportface

SkySportF1 : FERNANDO ALONSO IS BACK! ?? Ufficiale l'accordo con la @RenaultF1Team: Fernando sarà al fianco di Esteban Ocon nel 2… - OA_Sport : #F1, UFFICIALE: Fernando #Alonso torna in #Renault a partire dal 2021! - 7rancescoCerqua : RT @SkySportF1: FERNANDO ALONSO IS BACK! ?? Ufficiale l'accordo con la @RenaultF1Team: Fernando sarà al fianco di Esteban Ocon nel 2021! #Sk… - MZoran83 : RT @vitasportivait: ?? #F1 UFFICIALE: FERNANDO IS BACK! ?? Fernando #Alonso ???? torna in F1 e sarà al volante della #Renault nel 2021. Per… - sportface2016 : #F1, è ufficiale il grande ritorno: Fernando #Alonso in #Renault nel 2021 -