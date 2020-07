Cosa sta succedendo da giorni sulle autostrade liguri? (Di mercoledì 8 luglio 2020) AGI - Da oltre un mese sulle autostrade della liguria, specialmente sul nodo genovese, regna il caos. Colpa dei molteplici cantieri di messa in sicurezza delle gallerie disseminati lungo A7, A12, A26, A10. Il piano di interventi, che ha subito una modifica e un'accelerata da fine maggio, dopo le nuove modalità indicate dal Mit ad Aspi, ha affossato - di fatto - la possibilità di muoversi nella regione. Ogni notte, le squadre di tecnici e operai di autostrade per l'Italia effettuano controlli approfonditi sulle gallerie. Quando emergono criticità tali da creare pericoli, si attiva la procedura di emergenza: così, alle 6 del mattino, invece di riaprire al traffico, la galleria controllata si mantiene chiusa, lavorando per risolvere il problema. Le mancate o ritardate riaperture, i restringimenti di carreggiata, le deviazioni, creano però serpentoni ... Leggi su agi

matteosalvinimi : #Salvini: Questo governo si sta indebolendo da solo. Non serve il passaggio di Parlamentari da uno schieramento all… - AlbertoBagnai : Ma basta! Sta scritto qui: - Tg3web : 'Covid è una cosa buona, la gente sta impazzendo'. Lo dice in un'intercettazione un italiano convertito all'islam e… - malatadivuoto : RT @stephchefacose: Sta cosa che su am@z0n ci siano sempre le cose prima che lui lo dica mi sta iniziando a far girare le palle - lucc_mich : @laura_maffi @avanti_xxx @marioerdrago @marcellone8 @RisatoNicola Perdonami ma in corso cosa significa. Chi ci sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sta Coronavirus a Roma e nel Lazio, cosa sta succedendo askanews F1 | Mazzola: “Binotto si fa le domande e si da le risposte da solo!”

Ed il direttore generale si rivolgeva al direttore tecnico dicendo: – come mai stiamo andando così piano, cosa sta succedendo?-. In questo momento Mattia (Binotto) si guarda allo specchio e dice a se ...

Maltratta la giovane compagna, condannato un 21enne

Un ragazzo di 21 anni è stato condannato, il 7 luglio ... La parte civile, ha affermato Dametti, «dice di non sapere cosa mangiasse il figlio, ma ci sono le testimonianze della sorella di lui che il ...

Ed il direttore generale si rivolgeva al direttore tecnico dicendo: – come mai stiamo andando così piano, cosa sta succedendo?-. In questo momento Mattia (Binotto) si guarda allo specchio e dice a se ...Un ragazzo di 21 anni è stato condannato, il 7 luglio ... La parte civile, ha affermato Dametti, «dice di non sapere cosa mangiasse il figlio, ma ci sono le testimonianze della sorella di lui che il ...