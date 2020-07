Conte: “Fiducia assoluta nella squadra. Ma il lavoro deve portare ai risultati” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Archiviata la sconfitta contro il Bologna, Antonio Conte ha presentato la gara di domani contro l’Hellas Verona in esclusiva ai microfoni di Inter TV. Queste le parole del tecnico dell’Inter alla vigilia della trasferta contro gli scaligeri: “La gara contro il Bologna la lasciamo alle spalle preparandoci alla partita contro il Verona. In questi casi il fatto che la gara successiva sia così vicina temporalmente è meglio, perché sicuramente deve rimanere qualcosa a livello di amarezza e di delusione, però al tempo stesso ti devi concentrare sul prossimo match, in questo caso un impegno importante contro una buonissima squadra come il Verona. È una partita che prepariamo come sempre, cercando di conoscere nei minimi dettagli il nostro avversario. Il Verona? È una ... Leggi su alfredopedulla

fanpage : Secondo gli elettori, la leadership del Premier #Conte si distingue anche a livello mondiale: è lui ad aver gestito… - FMCastaldo : L'Italia, all'interno del #G7, dovrà spingere su transizione #energetica, lotta alle #diseguaglianze sociali, e una… - infoitsport : Inter, Conte: 'Fiducia totale nella rosa. Numeri buoni? Ora servono i risultati' - DBenedectus : Le parole del noto cantautore e tifoso nerazzurro The post Bocelli: “L’Inter è pazza, incomprensibile. Ma piena fid… - MarisciaFox : RT @fcin1908it: Bocelli: 'L'Inter è pazza, incomprensibile. Ma piena fiducia in Conte: anno non negativo' - -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Fiducia Conte: 'governo coeso, si lavora uniti e italiani hanno fiducia in noi' Affaritaliani.it