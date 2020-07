Comune: per progetti ‘Dopo di Noi’ domande fino al 13 luglio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma – Roma Capitale ricorda che c’e’ tempo fino al 13 luglio per presentare le domande per partecipare ai progetti personalizzati ‘Dopo di noi’. Il servizio e’ rivolto a persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare o che, con la perdita dei genitori, rischiano di trovarsi senza un fondamentale sostegno nella gestione e nello sviluppo della propria vita. Il bando pubblicato, spiega una nota, si basa sulle Linee guida sul ‘Dopo di Noi’ recentemente approvate dalla Giunta Capitolina: per ciascun beneficiario sara’ definito un progetto personalizzato, predisposto da una equipe multidisciplinare, con l’obiettivo finale di garantire la massima espressione della persona e il raggiungimento della maggiore indipendenza possibile. È possibile ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Comune per Coronavirus, comune per comune i dati dei contagi in provincia di Varese al 6 luglio VareseNoi.it Barberino Tavarnelle, agevolazioni a sostegno di operatori economici, imprese edili e cittadini

“L’annullamento dell’imposta di soggiorno per tutto il 2020 – dichiara l’assessore al Bilancio Anna Grassi – vuole dare una risposta ad un settore, quello della ricettività, considerato centrale in un ...

Al Parco Novi Sad aree fitness e per il gico-avventura

azioni integrate per la sicurezza urbana” nasce per migliorare vivibilità e sicurezza dell’intera a rea verde a ridosso del centro. Elaborato dall’ufficio Legalità e Sicurezze del Comune in ...

