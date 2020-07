Caso camici Lombardia, indagato il cognato di Fontana (Di mercoledì 8 luglio 2020) Raccolti i documenti relativi ai contatti tra l'amministrazione e la società Dama spa nella quale la moglie del presidente Fontana detiene una quota Leggi su repubblica

fattoquotidiano : Lombardia, guardia di finanza in Regione sul caso dei camici forniti dalla società del cognato di Fontana. Acquisit… - HuffPostItalia : Caso camici in Lombardia, indagato il cognato di Fontana dopo l'inchiesta di Report - fattoquotidiano : FORNITURE DEL COGNATO DI FONTANA La Guardia di Finanza in Regione Lombardia [Leggi] - ABosurgi : RT @rep_milano: Caso camici Lombardia, indagato il cognato di Fontana [di LUCA DE VITO] [aggiornamento delle 21:49] - fattimiei9 : RT @Corriere: Il «caso camici» in Regione, indagati il cognato di Fontana Andrea Dini e il dg di Aria -