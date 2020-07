«Caro Giancarlo, non riuscirai a zittirmi» (Di mercoledì 8 luglio 2020) «Ci hai già provato in passato a farmi stare zitta, non riuscendoci. E neanche oggi ci riuscirai». Dopo il post Facebook (poi rimosso) di Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe, questa mattina la conduttrice di Ogni Mattina – la nuova trasmissione di approfondimento su Tv8 – ha replicato duramente al suo ex-compagno di conduzione de I Fatti Vostri. La 47enne trentina non le ha mandate a dire, rispondendo a quello sgradevole post condito da un’emoticon. LEGGI ANCHE > Giancarlo Magalli ci ricasca con Roberta Morise «bianca e virginale, almeno nell’abito» VIDEO Magalli contro Adriana Volpe, la replica «Prima di iniziare vorrei fare una replica», ha esordito così Adriana Volpe a Ogni Mattina. «Una replica a un messaggio, a un post, che Giancarlo Magalli ieri ha scritto e che oggi ha ... Leggi su giornalettismo

IlContiAndrea : “Caro Giancarlo...” E sgancia la bomba #OgniMattina - balc_anus : RT @MndreaAezzi: Caro Giancarlo.. - Detlef73 : RT @IlContiAndrea: “Caro Giancarlo...” E sgancia la bomba #OgniMattina - lafrench95 : RT @IlContiAndrea: “Caro Giancarlo...” E sgancia la bomba #OgniMattina - ilfusebs : RT @MndreaAezzi: Caro Giancarlo.. -