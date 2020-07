Bugo, la moglie Elisabetta non appare in pubblico: ecco perché (Di mercoledì 8 luglio 2020) Cristian Bugatti, in arte Bugo, è stato al centro del gossip per l’episodio con Morgan al Festival di Sanremo. Il cantante lascia il palco dopo che Morgan aveva cambiato il testo suscitando reazioni sui social e portando ancora con sé l’eco di quell’esibizione “mancata”. Alla fine l’avventura è finita con la squalifica di entrambi i cantautori, concludendo così l’esperienza sanremese per quest’anno. Non è mai stato chiaro il movente ma pare che alla base ci sia stato un litigio fra i due prima di esibirsi. Alcuni hanno accusato i due di aver concordato la scenetta ma nel corso del tempo è emerso che nulla era stato già pensato. Bugo, che è sempre stato lontano dai riflettori, si è ritrovato così al centro delle chiacchiere. Ma anche la sua vita privata sembra avvolta dal ... Leggi su velvetgossip

sancris_pino : RT @proprioimeglio: @PSardinio @covidino @BugattiCristian @InArteMorgan Bugo c’ha la moglie con i soldi gli compra un posto all’eurovision… - PSardinio : RT @proprioimeglio: @PSardinio @covidino @BugattiCristian @InArteMorgan Bugo c’ha la moglie con i soldi gli compra un posto all’eurovision… - proprioimeglio : @PSardinio @covidino @BugattiCristian @InArteMorgan Bugo c’ha la moglie con i soldi gli compra un posto all’eurovis… -