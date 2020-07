Anzio, i positivi al Coronavirus diminuiscono a 10 persone (Di mercoledì 8 luglio 2020) Al momento i cittadini positivi al Coronavirus su Anzio, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono diminuiti a dieci (3 ricoverati in ospedale e 7 in isolamento domiciliare). La situazione è monitorata costantemente dall’Asl. Anzio, i positivi al Coronavirus diminuiscono a 10 persone su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

