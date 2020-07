WhatsApp e codice QR, come aggiungere contatti senza sapere il numero (Di martedì 7 luglio 2020) Su WhatsApp è ora possibile condividere il proprio codice QR per essere contattati senza bisogno di condividere il proprio numero. Il più utilizzato servizio di messaggistica al mondo, di proprietà di Facebook, ha recentemente ampliato il suo pacchetto di funzionalità e servizi accessori. Già da diverso tempo, per esempio, WhatsApp permette di utilizzare il proprio account anche in modalità Web o Desktop senza dover passare per lo smartphone. L’unica condizione necessaria è quella di fotografare un codice QR tramite il proprio smartphone per attivare la funzione sul browser o la app su PC. Un procedimento analogo è quello che permetterà a breve di aggiungere contatti alla propria lista senza necessariamente conoscerne il numero di telefono. La condivisione di un QR code sarà il modo più ... Leggi su bloglive

