West Ham-Burnley (mercoledì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 7 luglio 2020) David Moyes è riuscito a tamponare le falle e la sua barca si è leggermente allontanata dal vortice-retrocessione. Il margine ora è di quattro punti, ma avrebbero potuto essere sei se i suoi non si fossero fatti rimontare due volte dal Newcastle. Ci sono ancora quindici punti a disposizione e anche il Burnely ne vuole … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : West Ham-Burnley (mercoledì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - passionepremier : Quattro punti vitali, ora tre gare chiave per la salvezza - passionemaglie : ?? @umbro firma le maglie del @WestHam per i 125 anni! ?? Piace questo look per gli Hammers? #PassioneMaglie ??… - vocelaziale : RT @krudotwit: La crisi di Felipe Anderson in numeri Gol+Assist ultime 6 stagioni ???? 2014/15 LAZIO 21 (11+10) ???? 2015/16 LAZIO 14 (9+5)… - The_Laziali : RT @krudotwit: La crisi di Felipe Anderson in numeri Gol+Assist ultime 6 stagioni ???? 2014/15 LAZIO 21 (11+10) ???? 2015/16 LAZIO 14 (9+5)… -

Ultime Notizie dalla rete : West Ham Newcastle-West Ham 2-2 Sky Sport I risultati in Premier League: il Chelsea non sbaglia, ossigeno Watford

La trentaquattresima giornata di Premier League viene inaugurata dal successo esterno del Chelsea: i Blues espugnano il campo del Crystal Palace, consolidando il piazzamento Champions. Tre punti pesan ...

Premier League: Il Liverpool torna a vincere! I Saints sorprendono il City

Nelle gare odierne della 33^ giornata di Premier League il Liverpool torna a vincere ad Anfield, imponendosi 2-0 sull'Aston Villa. Il City dopo aver rifilato il poker ai reds, cade contro il Southampt ...

La trentaquattresima giornata di Premier League viene inaugurata dal successo esterno del Chelsea: i Blues espugnano il campo del Crystal Palace, consolidando il piazzamento Champions. Tre punti pesan ...Nelle gare odierne della 33^ giornata di Premier League il Liverpool torna a vincere ad Anfield, imponendosi 2-0 sull'Aston Villa. Il City dopo aver rifilato il poker ai reds, cade contro il Southampt ...