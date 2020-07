Uomini e Donne: Giulio Raselli attacca Giovanna Abate e Sammy Hassan (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo la crisi di Giovanna e Sammy, Giulio ha voluto dire qualcosa alla coppia. L’ex tronista si è tolto qualche sassolino dalla scarpa Uomini e Donne: Giulio Raselli contro Giovanna e Sammy Abbiamo assistito da poco alla scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne. Il suo percorso era però iniziato l’anno scorso, quando era intenzionata a conquistare Giulio Raselli. Quest’ultimo era indeciso tra lei e Giulia D’Urso ma in poche settimane si è innamorato di Giulia tanto da dirle alla scelta: “Ti prego, dimmi di sì perchè ti amo“. Giovanna ha preso malissimo l’epilogo della storia, ma Maria De Filippi le ha proposto il trono. Giovanna ha conosciuto Alessandro Graziani e Sammy Hassan ma la loro frequentazione si è interrotta a causa del Coronavirus e della conseguente sospensione di Uomini e Donne. Nel nuovo ... Leggi su kontrokultura

