Studio Professionale Fiorentini: “No al condono fiscale. Serve piano speciale per riscossione” (Di martedì 7 luglio 2020) Studio Professionale Fiorentini & comitato di tecnici del diritto tributario: “No al condono fiscale, ma c’è bisogno di un piano speciale per la riscossione”. Studio Professionale Fiorentini in sinergia con un comitato scientifico di tecnici del diritto tributario uniscono le forze e propongono a Giuseppe Conte e a Ernesto Maria Ruffini l’idea dell’ammortizzatore sociale per le cartelle esattoriali del periodo Covid 19. Partendo dall’opportuna e oggettiva considerazione che sarebbe impossibile far ricominciare la riscossione delle cartelle esattoriali a settembre, quando la stragrande maggioranza dei contribuenti non avrà le fonti necessarie per poter ripianare i propri debiti scaduti, il gruppo di esperti, rappresentato da Ezio Stellato e Daniele D’Ambrosio, ha studiato una soluzione da proporre al Presidente del Consiglio ... Leggi su 2anews

