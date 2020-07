Serie A: Milan ribalta la Juve: 4-2. Ma perde anche la Lazio (2-1 a Lecce) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo un primo tempo a tratti soporifero, la squadra di Sarri a inizio ripresa ha piazzato un doppio colpo con Rabiot e Cristiano Ronaldo, che però non ha steso i rossoneri, capaci di segnare trasformare tre azioni di fila in altrettanti gol, con Ibrahimovic su rigore, Kessie e Leao, per poi chiudere il 4-2 con Rebic. La Lazio, battuta a Lecce, ha ancora sette partite per tentare la rimonta Leggi su firenzepost

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - acmilan : A night to savour at the San Siro, read all about it in the match report ?? - amina_mudi : RT @OduduPaul: Cristiano Ronaldo’s last 17 Serie A games: Sassuolo: ?? Lazio: ?? Udinese: ???? Sampdoria: ?? Cagliari: ????????? Roma: ?? P… - Gh_EllaBae : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentina ??… -