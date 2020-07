Scuola, bozza ordinanza: a settembre anche studenti universitari come maestri elementari (Di martedì 7 luglio 2020) Si annuncia in salita il ritorno sui banchi di Scuola a settembre per 8 milioni di studenti. Tra i problemi più allarmanti c’è la mancanza di docenti titolari. Cattedre vacanti ce ne sono sempre state, ma all'inizio dell'autunno raggiungeranno la cifra record di 85mila, a cui vanno aggiunte le oltre 50mila in deroga di sostegno ai disabili. Per far fronte alle carenze, il ministero dell’Istruzione, preoccupato di non riuscire a trovare candidati per riempire i posti da supplente, ha deciso di consentire di insegnare nelle scuole materne ed elementari anche agli studenti del quarto anno di Scienze della formazione primaria. È quanto prevede, secondo il Corriere della Sera, la bozza di ordinanza sulle nuove graduatorie provinciali per le supplenze presentata la settimana scorsa ai sindacati (LO SPECIALE Scuola). Leggi su tg24.sky

SkyTG24 : Scuola, bozza ordinanza: a settembre anche studenti universitari come maestri elementari - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Scuola, bozza ordinanza: a settembre anche studenti universitari come maestri elementari - PaoloBMb70 : RT @SkyTG24: Scuola, bozza ordinanza: a settembre anche studenti universitari come maestri elementari - Corriere : A settembre come maestri alle scuole elementari anche studenti universitari del quarto anno? È una delle novità pre… - crispadafora : RT @SkyTG24: Scuola, bozza ordinanza: a settembre anche studenti universitari come maestri elementari -