Pes, Milan e Inter non ci saranno: licenze non rinnovate (Di martedì 7 luglio 2020) Brutte notizie per gli appassionati di Pes. Il noto videogioco della Konami non ha rinnovato la licenza per quanto riguarda Milan e Inter, che dunque non saranno inserite ufficialmente nel videogioco. Al contrario, per esempio, della Juventus, inserita in esclusiva proprio in Pes nella scorsa edizione e dunque assente da Fifa. Ardue decisioni dunque per i videogiocatori tifosi delle due squadre di Milano che dovranno decidere se acquistare o meno Pes. Leggi su sportface

