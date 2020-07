L'Occidente non esiste? (Di martedì 7 luglio 2020) Con questa approfondita riflessione di Emanuel Pietrobon l'Osservatorio prosegue oggi il suo dibattito sul concetto di Occidente: lo studioso di geopolitica, in questo articolo, pone di fronte la problematica natura duale dell'Occidente, concetto geopolitico che si è voluto ammantare con una sovrastruttura valoriale creata a posteriori. Ma nella sfera geopolitica statunitense molte tendenze innate permangono e continuano a manifestarsi, sotto diversi punti di vista, in vari Paesi: Pietrobon (...) - Società / Globalizzazione, Occidente, Leggi su feedproxy.google

Fontana3Lorenzo : Grande Giulio Meotti, che oggi sul Foglio dà voce a tanti intellettuali che non si rassegnano al pensiero unico.… - berlusconi : Una cosa simile non è mai accaduta nelle democrazie dell’occidente, in passato è stata definita un incruento colpo… - TaszuC : RT @Sofiajeanne: Chi vive in Occidente si può permettere di dire sciocchezze come quella per cui il velo è un segno di libertà. In Iran le… - MauraBracaloni : RT @Sofiajeanne: Chi vive in Occidente si può permettere di dire sciocchezze come quella per cui il velo è un segno di libertà. In Iran le… - ascochita : RT @Sofiajeanne: Chi vive in Occidente si può permettere di dire sciocchezze come quella per cui il velo è un segno di libertà. In Iran le… -

Ultime Notizie dalla rete : Occidente non L’Occidente non esiste? AgoraVox Italia Il decoro, il nuovo romanzo di David Leavitt: “Noi americani dobbiamo liberarci di Trump”

Prova a chiedere a Siri nel tuo smartphone come fare per assassinare Trump e comincia a temerne la risposta. Questa paradossale e umoristica situazione (a dispetto di quanto potrebbe sembrare, non vi ...

Il metodo cinese tra censura e autocensura

Roma. In un atto dimostrativo ed eloquente, ieri la polizia di Pechino ha arrestato Xu Zhangrun, cinquantasette anni, un accademico molto noto anche in occidente per i suoi articoli critici nei ...

Prova a chiedere a Siri nel tuo smartphone come fare per assassinare Trump e comincia a temerne la risposta. Questa paradossale e umoristica situazione (a dispetto di quanto potrebbe sembrare, non vi ...Roma. In un atto dimostrativo ed eloquente, ieri la polizia di Pechino ha arrestato Xu Zhangrun, cinquantasette anni, un accademico molto noto anche in occidente per i suoi articoli critici nei ...