Lazio, Inzaghi saluta lo Scudetto: «C’è dispiacere» (Di martedì 7 luglio 2020) Simone Inzaghi ha analizzato la sconfitta rimediata a Lecce: le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Lecce. INFORTUNI – «Il problema è che siamo arrivati con dei problemi dopo la sosta. Nella settimana della partita con l’Atalanta ci sono capitati dei problemi che ci hanno limitato nelle rotazioni. Purtroppo i ragazzi non hanno potuto riposare». Scudetto – «Posso solo ringraziare questi ragazzi per quello che hanno fatto in questi quattro anni. È normale che c’è dispiacere dopo quanto fatto prima della sosta. Sono cose imprevedibili che nessuno poteva prevedere». FORMAZIONE – «Hanno giocato giocatori indisponibili. Penso a Leiva, Cataldi, Milinkovic. Sono venuti a mancare ... Leggi su calcionews24

