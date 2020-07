Lampard: «Jorginho fuori? Nessun indizio di mercato» (Di martedì 7 luglio 2020) Frank Lampard ha commentato l’assenza dai titolari di Jorginho: le dichiarazioni dell’attaccante del Chelsea Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato dell’esclusione dai titolari di Jorginho, obiettivo di mercato della Juventus. «Avremmo dovuto ammazzare la partita prima. Alcune decisioni si sono rivelate sbagliate. Jorginho fuori dall’inizio? Non significa nulla sul suo futuro. So che ha più da darci in futuro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

junews24com : Lampard: «Jorginho ancora fuori dall'inizio? So che in futuro...» - - totofaz : @StefanoMicieli @linterista24 Jorginho nel loro gioco è stato centrale anche quest’anno con Lampard. Per cederlo de… - infoitsport : Jorginho Juventus: interviene Lampard, il tecnico non ha dubbi - AnStorti : Ma jorginho lampard non lo fa più giocare, ormai preferisce gilmour a lui - HezerSS : Mi spiegate perchè lampard sta facendo giocare gilmour e non jorginho? -

Ultime Notizie dalla rete : Lampard Jorginho Chelsea, Lampard: "Jorginho fuori dall'inizio? Nessun indizio sul futuro" TUTTO mercato WEB Calciomercato Juventus: il piano per Jorginho, Paratici pronto al sacrificio

La Juventus lavora ancora per Jorginho. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Torino, Paratici avrebbe in mente un piano per il regista ex Napoli. La Juve, infatti, ha assoluto bisogno di un ...

Juve, Arthur non può bastare: passi avanti per Jorginho, ma niente scambi

PUO' PARTIRE – Ormai nelle rotazioni di Frankie Lampard sta scivolando dopo un biennio quasi intero ... dalla cifra di 35-40 milioni che ritengono giusta per rinunciare a Jorginho. L'uomo giusto per ...

La Juventus lavora ancora per Jorginho. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Torino, Paratici avrebbe in mente un piano per il regista ex Napoli. La Juve, infatti, ha assoluto bisogno di un ...PUO' PARTIRE – Ormai nelle rotazioni di Frankie Lampard sta scivolando dopo un biennio quasi intero ... dalla cifra di 35-40 milioni che ritengono giusta per rinunciare a Jorginho. L'uomo giusto per ...