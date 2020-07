Jasmine Carrisi rinuncia al suo cognome, una scelta suggerita da Al Bano (Di martedì 7 luglio 2020) Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e ha intrapreso la carriera musicale seppure molto diversa da quella del padre. Di recente è uscito il suo primo singolo che si intitola “Ego”. Uscito su tutte le piattaforme musicali sta ottenendo un notevole successo soprattutto fra i giovani. Lo stile è totalmente opposto rispetto a quello del cantautore pugliese. Il genere di Jasmine Carrisi va dal rap alla trap. Al Bano sostiene sua figlia nonostante lo stile musicale non gli piace. A tal proposito la stessa Jasmine in un’intervista per Gente ha dichiarato: “Mio padre dice che certi messaggi legati a droga e alcol non gli piacciono assolutamente”, e poi prosegue: “Lui viene da un altro mondo musicale, ma mi ha detto di investire tempo e forze in questo progetto se davvero ci ... Leggi su velvetgossip

zazoomblog : Jasmine la figlia di Al Bano rinuncia al cognome Carrisi: il motivo e i dettagli - #Jasmine #figlia #rinuncia… - notpetko : Ma è QUELLA Jasmine Carrisi????? - zazoomblog : Jasmine Carrisi ‘conquista’ Naike Rivelli: inarrestabile - #Jasmine #Carrisi #‘conquista’ #Naike - infoitcultura : Albano Carrisi, la figlia Jasmine incide il suo primo brano e lui dice che … - zazoomblog : Jasmine Carrisi chi è: età altezza carriera vita privata e Instagram - #Jasmine #Carrisi #altezza #carriera -