Instagram sta lanciando segretamente un aggiornamento con storie che sostituiscono il tuo feed (Di martedì 7 luglio 2020) Si dice che Instagram stia pianificando un “restyling” che vedrà le storie assumere un ruolo centrale nell’app. La società sta testando due file di storie invece di una e un pulsante “Vedi tutte le storie” che vede le stories prendere il controllo dello schermo. Questa funzione è stata individuata dal manager dei social media californiano Julian Gamboa, che ha pubblicato schermate del nuovo layout su Twitter. Instagram, nuove stories alla fase di test: ecco come cambia l’app Secondo quanto riferito, Instagram ha confermato a TechCrunch che stava sperimentando questo nuovo look su un piccolo numero di utenti. Il test è attivo da oltre un mese. Gli utenti che hanno la funzione vedranno una sezione storie più grande sul loro feed principale anziché la singola riga standard di storie in alto. Possono quindi ... Leggi su italiasera

LuigiBigio : Fichissima ‘sta roba! #bigio #lego #legoshoptorino #starwars #legostarwars #darthvader - italiaserait : Instagram sta lanciando segretamente un aggiornamento con storie che sostituiscono il tuo feed - cru_carli : RT @_elisaurita: Najwa oggi super social tra twitter e instagram crea panico perché noi ovviamente la prendiamo sempre bene. ALICIA SIERRA… - DrStellarium : E anche il nostro caro #Curiosity si prepara per le escursioni vacanziere. Il nostro caro rover sta per intraprende… - francesca051525 : RT @_elisaurita: Najwa oggi super social tra twitter e instagram crea panico perché noi ovviamente la prendiamo sempre bene. ALICIA SIERRA… -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram sta Instagram sta testando un formato a tutta pagina per le Stories igizmo.it Stefano De Martino insieme a Mariana Rodriguez: lo sfogo dell’ex di lei

Il numero del settimanale Chi di domani sarà particolarmente ricco di gossip sulla ormai ex coppia composta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ma se lei è stata sorpresa a dare un appassionato b ...

Cavriglia tra i primi 100 comuni italiani virtuosi per le energie da fonti rinnovabili

Arezzo, 07 luglio 2020 - Un primato importante in tema ambientale che pone Cavriglia ai vertici nazionali. Il paese delle miniere risulta infatti tra i primi cento comuni italiani virtuosi nel campo d ...

Il numero del settimanale Chi di domani sarà particolarmente ricco di gossip sulla ormai ex coppia composta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ma se lei è stata sorpresa a dare un appassionato b ...Arezzo, 07 luglio 2020 - Un primato importante in tema ambientale che pone Cavriglia ai vertici nazionali. Il paese delle miniere risulta infatti tra i primi cento comuni italiani virtuosi nel campo d ...