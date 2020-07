In Liguria continua l'incubo autostrade, coda di 16 chilometri (Di martedì 7 luglio 2020) AGI - Nuova mattinata di disagi sulle autostrade della Liguria. Sulla A26 si era arrivati a 16 chilometri di coda per lavori tra Ovada e il bivio per la A10. La situazione è migliorata in tarda mattinata, con code a tratti che però si continuano a registrare nella tratta. La mattinata aveva registrato le prime criticità in A12 dove, con la ritardata apertura del casello di Genova est (riattivato alle 7:45 anziché le 6r), si erano formati incolonnamenti. Il transito è stato poi reso possibile con l'adozione di un senso unico alternato, in conseguenza dell'esclusione di una delle corsie all'interno della galleria San Pantaleo a seguito delle ispezioni condotte questa notte e dei lavori di ripristino da effettuare. Sulla A10 si erano formati, sempre per lavori, 3 chilometri di coda tra Varazze ed Arenzano verso Genova. Sempre in A10 coda di 2 ... Leggi su agi

