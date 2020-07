Iliad: rete fissa dopo accordo con Open Fiber. Quando arriva in Italia (Di martedì 7 luglio 2020) Iliad: rete fissa dopo accordo con Open Fiber. Quando arriva in Italia dopo l’accordo con Open Fiber Iliad è pronto a lanciare la rete fissa in Italia. La novità è stata riportata in un apposito comunicato stampa nel quale si annuncia l’avanzamento della compagnia verso l’ingresso su rete fissa dopo la firma di un accordo strategico con il wholesaler nazionale Open Fiber. L’operatore, si legge nella note, utilizzerà la rete interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home, ovvero la fibra che arriva direttamente all’interno di case e uffici) con la quale Open Fiber sta cablando l’intero territorio, allo scopo di fornire ai propri clienti la più elevata velocità di connessione in circolazione.Segui Termometro Politico su Google News Tim, Windtre e Vodafone: offerte internet e minuti a luglio ... Leggi su termometropolitico

