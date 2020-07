Il rapper Lucariello si candida col M5s in Campania. On line un brano contro De Luca (Di martedì 7 luglio 2020) Luca Caiazzo, in arte Lucariello, non è solo un rapper nato nel quartiere di Napoli di Scampia che vanta collaborazioni con gli Almamegretta o Ezio Bosso, brani celebri che finiscono come colonne sonore in 'Gomorra-la seriè e impegno con Libera. È anche un attivista del Movimento 5 stelle, nelle liste per le prossime regionali in Campania. Così il suo attacco al principale avversario da battere, l'attuale presidente e ricandidato dal centrosinistra Vincenzo De Luca, è in parole e musica, che non risparmiano neppure il presidente in pectore per il centrodestra, Stefano Caldoro. Nella sua pagina Facebook Lucariello ha pubblicato una nuova canzone. Nel post si legge: "Ora è finita, non ci fai più ridere! Vi canto 5 di anni di bugie e disastri che hanno mortificato la Campania. Sono stufo di lamentarmi, ho deciso di metterci il cuore la ... Leggi su agi

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Il rapper Lucariello si candida col M5s in Campania. On line un brano contro De Luca - Agenzia_Italia : Il rapper Lucariello si candida col M5s in Campania. On line un brano contro De Luca - PerLaCampania : Regionali, in #Campania il rapper ?@lucariello_luca? si candida con @val_ciarambino? e canta il rap anti #DeLuca. D… - andpellegrino : Lucariello il rapper che canta contro De Luca presenta il suo nuovo singolo “Non ci fai più ridere” -