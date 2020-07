"Giugno il mese più caldo di sempre". Sull'Artico si può fare sci d'acqua (Di martedì 7 luglio 2020) Giugno è stato il mese più caldo in Siberia: 5 gradi sopra la media. Un livello così alto che ha superato quello dell’anno scorso, che veniva già considerato un caldo “da record”. Mattia Bernardo Bagnoli dell’Ansa è andato al Parco del Pleistocene, una riserva naturale fondata nel 1996 che si trova nella Repubblica di Sacha-Jacuzia, per farsi raccontare come si stanno vivendo i cambiamenti climatici in quella zona.“Qui la massima è stata 31 gradi. Non è inusuale. Ma per luglio, non per Giugno”. Nikita Zimov è il direttore del Parco del Pleistocene, poliedrico esperimento scientifico oltre il circolo polare Artico siberiano, a pochi chilometri dall’insediamento di Chersky. Vederlo fare sci d’acqua nel Kolyma, uno dei grandi fiumi russi che attraversa la Yakutia per sfociare ... Leggi su huffingtonpost

Una storia iniziata da lontano, quella delle due gemelline siamesi centrafricane unite per la testa e separate con successo all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. A raccontarla è stata oggi in ...

L'ultimo, la separazione definitiva, il 5 giugno scorso, con un'operazione di 18 ore e l'impegno di oltre 30 persone tra medici e infermieri”. A un mese di distanza le bambine “stanno bene, hanno ...

