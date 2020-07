Giorgia Meloni attacca: “Azzolina ha voluto Arcuri? Allora è tutto chiaro…” (Di martedì 7 luglio 2020) “La Azzolina dice che la nomina di Arcuri a commissario per la ripartenza delle scuole in sicurezza “è stata fortemente voluta dal suo Ministero”. Ora è tutto chiaro. I nostri figli meritano decisamente altro“. È questo l’attacco alla ministra Lucia Azzolina da parte della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in merito alla nomina di Arcuri a commissario per la ripartenza delle scuole in sicurezza. Leggi su sportface

