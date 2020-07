Frosinone, mercato Selva Piana: si torna alla normalità, in sicurezza (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo l’adozione di misure straordinarie e sperimentali legate all’emergenza sanitaria, l’amministrazione Ottaviani, mediante l’assessorato al commercio coordinato da Antonio Scaccia, ha disposto il ritorno alla consueta modalità di svolgimento del mercato settimanale del giovedì di piazzale Europa (Selva Piana). La decisione è stata assunta di concerto con le associazioni di categoria degli ambulanti, nel solco delle indicazioni fornite dalla Regione Lazio e dalla Prefettura di Frosinone in merito all’esercizio delle attività dei mercati cittadini e nel rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitarie tuttora vigenti. L’Ente comunale ha infatti disposto una serie di rilievi tecnici eseguiti dall’Ufficio Commercio proprio allo scopo di riprendere la normale effettuazione settimanale del mercato del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

