Fontana di Trevi e Piazza di Monte Citorio accolgono la protesta delle spose e degli operatori del settore Wedding (Di martedì 7 luglio 2020) Fonte foto: simone savoiaFontana di Trevi e Piazza di Monte Citorio accolgono la protesta delle spose e degli operatori del settore Wedding 1Sezione: Cronache Simone Savoia Alle 11.30 di questa mattina, dieci future spose hanno, dinanzi la Fontana realizzata da Nicola Salvi e Giuseppe Pannini, contestato per il rinvio forzato dei loro matrimoni. Con abiti bianchi, ombrellini in tinta e cartelli di protesta hanno mostrato tutto il loro dissenso per il rigido protocollo applicato dalla Chiesa per la realizzazione del giorno più bello della loro vita. Impedimenti dichiarati che hanno comportato rinvii al 2021 delle nozze. Contemporaneamente, in Piazza di Monte Citorio, 100 operatori del mondo Wedding coordinati dall’associazione Airb, con negozianti, aziende e figure professionali del mondo della bomboniera, hanno protestato per il riconoscimento ... Leggi su ilgiornale

