Fonseca: “Le sconfitte a Roma sono molto pesanti e la squadra ha difficoltà nel recuperare” (Di martedì 7 luglio 2020) L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma. “Under e Kluivert? Penso non sia giusto parlare solo di loro. Tutti dobbiamo fare meglio e abbiamo le capacità per farlo. Cristante centrale? Può essere una possibilità. Smalling non lo avremo e Bryan in questa posizione ha giocato bene perché ci aiuta in fase di costruzione”. Fonseca ha fatto una disamina della stagione della Roma. “Dobbiamo separare i momenti. Non abbiamo iniziato bene il 2020, poi abbiamo recuperato con tre vittorie consecutive e passato il turno in Europa League. Nella Roma c’è un problema sul quale stiamo lavorando. Le sconfitte qui sono molto pesanti e la squadra ha difficoltà nel recuperare dopo una sconfitta. Faremo meglio rispetto a Napoli. Una sconfitta è ... Leggi su ilnapolista

