E’ giallo a Terni: due amici minorenni ritrovati morti nelle loro case dopo una serata insieme (Di martedì 7 luglio 2020) Un vero e proprio giallo arriva da Terni. Questa mattina, presto, in due case diverse due tragedie simili. I genitori di due ragazzi li hanno trovati morti nelle loro stanze. case diverse, quartieri diversi ma una cosa in comune: i due ragazzi avevano passato la serata insieme. Un vero mistero avvolge la morte dei due giovanissimi, un mistero che potrà essere rivelato solo dopo l’esito degli esami autoptici che daranno, si spera, le risposte del caso. E’ giallo A Terni: DUE amici ritrovati morti nelle loro STANZE Tutte le ipotesi, al momento, sono aperte. I due ragazzi avevano uno 15 e uno 16 anni. Nella giornata di lunedì avevano trascorso la giornata insieme, con anche altri amici. Sui corpi dei due ragazzi non ci sono segni di violenza che lascino quindi pensare a una morte violenta avvenuta per un qualche motivo particolare. I quartieri ... Leggi su ultimenotizieflash

Le urla disperate della madre rompono il silenzio del quartiere popolare di San Giovanni, a Terni, nella mattinata di martedì. “Provate voi a svegliarlo, provateci voi, io non ce la faccio“, grida la ...

L'ipotesi, ancora da verificare, è che abbiano assunto droga. Un vero e proprio giallo ha scosso la città di Terni questa mattina, quando due ragazzi minorenni di 15 e 16 anni sono stati trovati morti ...

