Donna Matilde, Sos del ristoratore napoletano: Vendo un sogno a 50 centesimi (Di martedì 7 luglio 2020) Un sogno vale 50 centesimi. Lo spera il ristoratore napoletano Giuseppe Overa che sulla piattaforma ‘gofundme’ ha aperto una raccolta di fondi per salvare il suo di sogno: aprire il ristorante “Donna Matilde” a Napoli i cui lavori di allestimento sono stati bloccati dal Coronavirus. Nella storica piazzetta dedicata a Matilde Serao, scrittrice e giornalista italiana prima Donna italiana ad aver fondato e diretto un quotidiano, Overa ha in fitto il locale da circa due anni e dopo la fase di progettazione, permessi e fitti pagati a vuoto che gli sono costati tutti i suoi risparmi, si apprestava ad aprire ma il lockdown imposto dalla pandemia gli ha inferto un duro colpo. “Nel tentativo di portare a termine questa impresa – spiega emozionato Overa in un video che accompagna la campagna di crowdfunding – ho imposto alla mia famiglia enormi sacrifici ... Leggi su ildenaro

