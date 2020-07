"Caro Salvini, anche tu fai questo con i figli? O sei gay o non sei un papà diverso da noi" (Di martedì 7 luglio 2020) “Caro Matteo, se le sue giornate sono fatte in parte della stessa sostanza delle nostre, le cose sono due: o sei gay pure tu, oppure il fatto che noi dormiamo nello stesso letto non ci rende poi così diversi”. Christian De Florio e Carlo Tumino si rivolgono a Matteo Salvini in una lettera aperta pubblicata su Facebook. I due genitori di Julian e Sebastian - sulla loro pagina papà per scelta - hanno deciso di rispondere al leader della Lega, che in un intervento a Piazza del Popolo ha affermato: “Un bimbo per stare bene ha bisogno di una madre e un padre”.“Lei non ci conosce”, scrivono a Salvini, “ma noi la conosciamo bene considerando che non perde occasione per sminuire l’identità della nostra famiglia. Allora facciamo un gioco. Noi le raccontiamo la nostra giornata tipo e capiamo quali sono le differenze tra la ... Leggi su huffingtonpost

alexbarbera : I soldi del Mes sono un prestito, a tasso quasi zero. I soldi presi sui mercati vendendo Btp sono sempre un prestit… - 62Annamacaluso : RT @HuffPostItalia: 'Caro Salvini, anche tu fai questo con i figli? O sei gay o non sei un papà diverso da noi' - DarioPanzac89 : RT @francotaratufo2: Caro Salvini, i giovani hanno una voce: vanno ascoltati, non schedati - MagaMary5 : RT @HuffPostItalia: 'Caro Salvini, anche tu fai questo con i figli? O sei gay o non sei un papà diverso da noi' - MaleficoRojo : RT @HuffPostItalia: 'Caro Salvini, anche tu fai questo con i figli? O sei gay o non sei un papà diverso da noi' -