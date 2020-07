Caos Bangladesh, Speranza sospende i voli per una settimana: troppi contagi (Di martedì 7 luglio 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull’ultimo volo arrivato ieri a Roma. In accordo con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rende noto il Ministero della Salute, è stata disposta una sospensione valida per una settimana durante la quale si lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Caos Bangladesh Caos Bangladesh, Speranza sospende i voli per una settimana: troppi contagi Sportface.it Caos Bangladesh, Speranza sospende i voli per una settimana: troppi contagi

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull’ultimo volo ...

Caos migranti, a Porto Empedocle ne arrivano 180 ed è scontro Regione-Governo

L’Ocean Viking, con a bordo 180 migranti salvati in acque internazionali, è arrivata in rada di Porto Empedocle (Ag) poco prima delle 5. Il trasbordo sulla nave-quarantena Moby Zazà avverrà, se non ci ...

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull’ultimo volo ...L’Ocean Viking, con a bordo 180 migranti salvati in acque internazionali, è arrivata in rada di Porto Empedocle (Ag) poco prima delle 5. Il trasbordo sulla nave-quarantena Moby Zazà avverrà, se non ci ...