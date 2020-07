Cagliari, Zenga: «Joao Pedro? E’ acciaccato ma niente di che» (Di martedì 7 luglio 2020) Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Fiorentina Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, ha così presentato la sfida di domani sera contro la Fiorentina con fischio d’inizio alle 19:30: MATCH CONTRO L’ATALANTA – «Bisogna sempre guardare il corso di una partita, come si sviluppa e le varie situazioni che si creano: in 11 contro 11 abbiamo avuto le stesse occasioni dell’Atalanta, anche perché il gol annullato a Simeone, per via di una regola inventata da uno cui piace il calciobalilla, con omini senza braccia, poteva cambiare tutto. Poi siamo rimasti in 10 contro una squadra che ha fatto 83 gol, poi se Cragno è stato il migliore in campo non vedo dove sia il problema: a me la squadra è piaciuta, come mi è piaciuta a Bologna. Sicuramente chi ha potuto ... Leggi su calcionews24

