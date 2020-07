Bianca Guaccero in vacanza, spunta un messaggio per l’ex Nicola (Di martedì 7 luglio 2020) È tempo di vacanze per Bianca Guaccero, che dopo un’intensa stagione di Detto Fatto ha deciso di concedersi un po’ di relax in compagnia delle sue amiche. I suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare un messaggio per l’ex fidanzato Nicola Ventola. Bianca Guaccero in vacanza, spunta un messaggio per l’ex Sole, vacanze e relax per Bianca Guaccero. È iniziata l’estate per la conduttrice di Detto Fatto che si sta godendo il tempo libero in compagnia della sua amica, Loretta Valentino. Le due donne hanno trascorso una serata insieme e a testimoniarlo, gli scatti che Bianca ha postato sui social. La Guaccero ha poi voluto dedicare un pensiero al suo ex fidanzato, Nicola Ventola, che insieme a Bobo Vieri e Lele Adani si è cimentato in una hit estiva ‘Voglio una vita da bomber‘, che potrebbe diventare il prossimo ... Leggi su velvetgossip

