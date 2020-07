Benvenuto a Francesco Storace: Il Tempo diventa più grande (Di martedì 7 luglio 2020) Da oggi Francesco Storace è vicedirettore vicario de Il Tempo. Non ho bisogno di presentarlo ai lettori, perché sanno benissimo chi è. Lo abbiamo raccontato per anni perché era uno degli uomini politici più importanti di questo territorio: oltre ad avere seguito e in qualche modo lanciato Gianfranco Fini all'inizio della seconda Repubblica, negli anni ha avuto molti incarichi istituzionali. Dalla presidenza della commissione di vigilanza sulla Rai (e lì gli appiopparono il nomignolo di «Epurator»), a governatore del Lazio fino a ministro della Salute. Ha fatto il politico per molti anni, e in quelli ci siamo conosciuti da parti diverse della barricata. Qualche volta è stato fonte preziosa di quel mondo, altre non siamo andati proprio d'accordissimo. Quando dirigevo per la prima volta Il Tempo, lui era presidente di ... Leggi su iltempo

marisaLaDestra : .@Storace drin...drin... Chi è quel buon uomo che suona al portone de.#IlTempo? Uno #Storace in redazione L'accogli… - zioGio9 : @NatMarmo Benvenuto Francesco ... ai posteri ardua sentenza - rouletterussa_ : RT @ErBibbitaro: Grazie a Francesco Totti per essere stato qui con noi. Ora lo salutiamo e diamo il benvenuto ad Augias, che ci parlerà di… - RM_marco01 : @diegorusso690 @GianzDav @GVergnasco @buch_1977 @antonioripa @GennaroSenatore @ParereLegale @AssurdCSIPomp… - lepasquen : RT @ErBibbitaro: Grazie a Francesco Totti per essere stato qui con noi. Ora lo salutiamo e diamo il benvenuto ad Augias, che ci parlerà di… -

Ultime Notizie dalla rete : Benvenuto Francesco Baranzatese, colpo per il centrocampo: ufficiale l'arrivo di Francesco Batti Sprint e Sport Padre Franco “Venite ad abitare il Gargano ed arricchire il nostro territorio e popolo”

CALOROSO benvenuto in Gargano dell’arcivescovo di Manfredonia ... sia motivo per sperimentare nel quotidiano quello che Papa Francesco ha chiamato “ecologia integrale”. Un Gargano “con i suoi paesaggi ...

Maremma Toscana “meets” Montecucco: appuntamento a Cala Piccola

A seguito del lungo lockdown che ha visto la sospensione di attività collettive e manifestazioni in tutto il mondo, il Consorzio Tutela Vini Montecucco Doc e Docg finalmente riparte ed inaugura una nu ...

CALOROSO benvenuto in Gargano dell’arcivescovo di Manfredonia ... sia motivo per sperimentare nel quotidiano quello che Papa Francesco ha chiamato “ecologia integrale”. Un Gargano “con i suoi paesaggi ...A seguito del lungo lockdown che ha visto la sospensione di attività collettive e manifestazioni in tutto il mondo, il Consorzio Tutela Vini Montecucco Doc e Docg finalmente riparte ed inaugura una nu ...