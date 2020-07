Beautiful, spoiler 7 luglio 2020: Brooke delusa da Ridge e Thomas (Di martedì 7 luglio 2020) Le Anticipazioni di Beautiful di martedì 7 luglio 2020 alle 13.40 su Canale 5 svelano che Brooke inizierà a pensare che Ridge non sia il marito perfetto che pensava. La Logan non è mai stata d’accordo con la decisione di Hope di annullare il matrimonio con Liam per star vicino a Thomas e Douglas. Tuttavia non ha potuto fare altro che accettare la sua scelta. Ridge non ha mai dimostrato di stare dalla sua parte, facendola riflettere. Brooke inoltre, ha capito che Thomas è molto pericoloso e non sta affatto proteggendo sua figlia. Nella puntata di domani della soap opera Beautiful, Brooke continuerà ad essere immersa nei suoi pensieri e a stare in ansia per sua figlia Hope. Ora è con Thomas e rischia di essere ancora manipolata. Nel frattempo, il giovane Forrester ha scelto la via del silenzio, non rivelando a Hope ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful spoiler Beautiful, spoiler 7 luglio 2020: Brooke delusa da Ridge e Thomas Kontrokultura Beautiful, come rivedere la puntata del 6 luglio

Beautiful, spoiler puntate americane: anticipazioni prossimi episodi

Il successo di Beautiful non conosce battute d’arresto. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Flo sarà arrestata per lo scambio delle culle e tutti le volteranno le spalle, compreso Wyat ...

