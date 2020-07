Bartomeu: "Vi dico la verità sullo scambio Arthur-Pjanic" (Di martedì 7 luglio 2020) Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, intervenuto a "El Mon a RAC 1", ha parlato ad ampio raggio, toccando numerosi temi di calciomercato che si incrociano inesorabilmente anche con la nostra Serie A. Da Lautaro a Pjanic passando per Arthur. Ecco le parole del presidente blaugrana riportate dal Corriere dello Sport. Avete rinunciato a Lautaro Martinez? "È meglio parlare del mercato quando finisce la stagione. In questo momento siamo concentrati per terminare bene la Liga e... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Bartomeu dico Bartomeu: "Vi dico la verità sullo scambio Arthur-Pjanic" 90min Bartomeu: "Vi dico la verità sullo scambio Arthur-Pjanic"

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, intervenuto a "El Mon a RAC 1", ha parlato ad ampio raggio, toccando numerosi temi di calciomercato che si incrociano inesorabilmente anche con la ...

Lite Barca-Real su Var,Tebas ‘quella telefonata Perez..’

(ANSA) – ROMA, 07 LUG – Alla ripresa della Liga il Barcellona era in testa al campionato. Ora si ritrova a -4 dal Real Madrid e divampano le polemiche sull’uso che gli arbitri fanno del Var. Dopo l’ul ...

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, intervenuto a "El Mon a RAC 1", ha parlato ad ampio raggio, toccando numerosi temi di calciomercato che si incrociano inesorabilmente anche con la ...(ANSA) – ROMA, 07 LUG – Alla ripresa della Liga il Barcellona era in testa al campionato. Ora si ritrova a -4 dal Real Madrid e divampano le polemiche sull’uso che gli arbitri fanno del Var. Dopo l’ul ...