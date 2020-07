Zorro.it, Zorroassicurazioni.com e la piaga del Phishing nel mondo assicurativo (Di lunedì 6 luglio 2020) Ci scrive il noto portale Zorro.it denunciando di essere vittima attiva di un caso di Phishing. Cosa sia il Phishing già lo sappiamo, lo sappiamo assai bene. Sostanzialmente dicesi Phishing quando un truffatore si presenta con i dati e le apparenze di un soggetto di reputazione. Così facendo riesce a carpire la fiducia degli utenti e spingerli a inviare loro dati personali, indirizzi e carte di credito da usare per le loro frodi. Alcune volte può capitare che un truffatore finga di essere un principe o un notabile di una nazione del Terzo mondo, promettendo di remunerare con grandi somme di danaro chi lo aiuti con un “prestito” che naturalmente non sarà mai restituito. Altre volte, come è successo al portale Zorro.it, qualcuno crea una copia perfetta o quasi di un sito Internet altrui, inserendo un menù per la raccolta dei ... Leggi su bufale

