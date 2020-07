Tè di tiglio per combattere le infiammazioni e depurarsi (Di lunedì 6 luglio 2020) Rimedio molto utilizzato nella medicina popolare, il tè di tiglio è contraddistinto da diversi benefici scientificamente provati. In questo novero, è possibile includere la sua capacità di favorire la lotta contro i processi infiammatori. In questo caso, bisogna dire grazie alla presenza di diversi composti antiossidanti. Entrando nel vivo di questi ultimi, è doveroso citare la quercetina (che possiamo trovare anche nella lattuga), il kaempferol, il tiliroside. La loro azione sui radicali liberi è stata più volte al centro dell’attenzione scientifica. Degna di nota a tal proposito è una revisione congiunta risalente al 2018, un lavoro che ha coinvolto esperti italiani dell’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara e un team dell’Università di Białystok (Polonia). La loro ricerca, ha ... Leggi su dilei

manuklimt : RT @sein1942: Quando arriva l'odore dei fiori di tiglio sappiamo che l'estate e' arrivata, per recarci una nuova possibilita' di ritornare… - patty75443750 : @mony0770 @d_omin_o @sary724209761 @degobbidaniela Il tiglio per le tisane #DayDreamer ma che ricominciamo ahahahah… - Miky748 : RT @ozserxcandem: “Senti eh, te lo dico subito, non c’è the ho preparato la tisana con il tiglio.” “Signor Can, per lei qualsiasi cosa.” MO… - love60378452 : RT @_mvmbles: “Senti eh, te lo dico subito, non c’è the ho preparato la tisana con il tiglio.” “Signor Can, per lei qualsiasi cosa.” ?? #day… - DebbyR96 : RT @_mvmbles: “Senti eh, te lo dico subito, non c’è the ho preparato la tisana con il tiglio.” “Signor Can, per lei qualsiasi cosa.” ?? #day… -

Ultime Notizie dalla rete : tiglio per Tiglio: proprietà, uso e controindicazioni di questa pianta atuttonotizie Miele | Le diverse varietà e i possibili utilizzi in cucina

Non esiste solo una varietà di miele, ma diverse da quello d’acacia a quello di melata, ognuno con diverso sapore e colore. Scopriamo le diverse varietà e come utilizzarle in cucina. Foto:Adobe Stock ...

Gatto ucciso da un’auto a San Filippo: “Colpa della viabilità”

Purtroppo la modifica della viabilità non è stata “temporanea”, e nonostante la fine dei lavori e la riapertura della via di Tiglio, la situazione si è protratta nel tempo fino ad oggi rendendo la ...

Non esiste solo una varietà di miele, ma diverse da quello d’acacia a quello di melata, ognuno con diverso sapore e colore. Scopriamo le diverse varietà e come utilizzarle in cucina. Foto:Adobe Stock ...Purtroppo la modifica della viabilità non è stata “temporanea”, e nonostante la fine dei lavori e la riapertura della via di Tiglio, la situazione si è protratta nel tempo fino ad oggi rendendo la ...