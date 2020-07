Sky: Napoli-Osimhen, trattativa in fase molto avanzata. Al Lille 40 milioni più Ounas (Di lunedì 6 luglio 2020) Sky Sport torna sulla trattativa in corso tra il Napoli e il Lille per portare Victor Osimhen in azzurro. Secondo quanto riporta l’emittente, l’affare è in fase molto avanzata. L’importo complessivo è di 70 milioni. Di questi, 30 sarebbero coperti dal cartellino di Adam Ounas. Ad essi dunque il Napoli aggiungerebbe altri 40 milioni per accaparrarsi l’attaccante nigeriano. L'articolo Sky: Napoli-Osimhen, trattativa in fase molto avanzata. Al Lille 40 milioni più Ounas ilNapolista. Leggi su ilnapolista

SkySport : NAPOLI-ROMA 2-1 Risultato finale ? ? #Callejon (55') ? #Mkhitaryan (60') ? #Insigne (82') ? - claudioruss : Il ds del #Napoli Giuntoli a Sky Sport: '#Osimhen è interessante, siamo interessati. La settimana prossima quella giusta? Vediamo' - SkySport : ?? INSIGNE A GIRO? ? Sesto gol in campionato per l’attaccante ??? GLI HL ?? - GianForzaNapol1 : RT @napolista: Sky: Napoli-Osimhen, trattativa in fase molto avanzata. Al Lille 40 milioni più Ounas L’affare sarebbe in dirittura di arriv… - napolista : Sky: Napoli-Osimhen, trattativa in fase molto avanzata. Al Lille 40 milioni più Ounas L’affare sarebbe in dirittura… -